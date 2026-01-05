Ariana Grande dal Regno di Oz ai Critics Choice Awards | l'abito rosa nasconde un omaggio

Ariana Grande ha sfoggiato un look ispirato al Regno di Oz ai Critics Choice Awards 2026, indossando un abito rosa che richiama l’immagine della Strega buona Glinda. La scelta dell’outfit, sobria e curata, ha attirato l’attenzione senza eccessi, sottolineando un’eleganza semplice e riconoscibile. Questo look, oltre a essere un omaggio al film, evidenzia la capacità dell’artista di combinare stile e riferimenti culturali in modo discreto.

Ariana Grande ha scelto un look degno del Regno di Oz, da vera Strega buona: era più Glinda che mai ai Critics Choice Awards 2026, vestita ovviamente di rosa.

