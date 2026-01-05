Arese assalto ai saldi a Il Centro traffico in tilt
A Arese, il centro commerciale Il Centro sta registrando un intenso afflusso di clienti in occasione dei saldi stagionali. La situazione ha causato un aumento del traffico nelle aree circostanti, protraendosi anche nei giorni scorsi. La concentrazione di visitatori evidenzia l’interesse per le offerte in corso, mentre le autorità e la gestione del centro monitorano la situazione per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività.
Assalto ai Saldi del centro commerciale Il Centro ad Arese. Traffico in tilt anche oggi, come già sabato e domenica, attorno al grande centro commerciale dove sono iniziati i saldi. In campo la Polizia locale per cercare di gestire l’accesso al grande mall, dove in tantissimi si stanno recando alla ricerca degli affari d’inverno, con . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche: ‘Assalto sonoro street parade’, scatta il corteo degli anarchici: traffico in tilt sulla via Emilia
Leggi anche: Assalto all'aeroporto di Heathrow, un fermato e traffico in tilt: cosa è successo
Arese, assalto ai saldi a Il Centro, traffico in tilt - Traffico in tilt anche oggi, come già sabato e domenica, attorno al grande centro commerciale ... ilnotiziario.net
Via ai saldi, oltre 2 milioni di toscani a caccia dell'affare (e ai Gigli è già assalto) - Secondo Confcommercio il budget medio sarà di 139 euro a persona, contro i 140 del 2025 e i 142 del 2024, i toscani si dedicheranno per lo più all'acquisto di abbigliamento e calzature in saldo ... corrierefiorentino.corriere.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.