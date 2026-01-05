Arese assalto ai saldi a Il Centro traffico in tilt

A Arese, il centro commerciale Il Centro sta registrando un intenso afflusso di clienti in occasione dei saldi stagionali. La situazione ha causato un aumento del traffico nelle aree circostanti, protraendosi anche nei giorni scorsi. La concentrazione di visitatori evidenzia l’interesse per le offerte in corso, mentre le autorità e la gestione del centro monitorano la situazione per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività.

