Arbitro Parma Inter | ecco chi dirigerà il match

L'incontro tra Parma e Inter sarà diretto dall'arbitro designato, nel contesto del turno infrasettimanale di Serie A. La partita si svolgerà tra domani e giovedì, inserendosi in un calendario ricco di impegni. La designazione arbitrale rappresenta un elemento importante per la gestione del match e la regolarità del campionato.

Arbitro Parma Inter. La Serie A torna subito protagonista con il turno infrasettimanale, in programma tra domani e giovedì. Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello che vedrà protagonista l’ Inter, impegnata mercoledì sera sul campo del Parma, per la prima volta da avversario di Cristian Chivu. La squadra milanese cercherà di confermare il primato in classifica e di proseguire la striscia positiva nelle trasferte difficili. L’ Inter farà affidamento sul proprio organico al completo per affrontare un Parma che, nonostante le difficoltà, cercherà di sfruttare il fattore campo. Il ritorno al Tardini assume un significato speciale per Chivu, che conosce bene l’ambiente emiliano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Arbitro Atletico Inter: ecco chi dirigerà il match Leggi anche: Arbitro Roma Inter, designato il fischietto del match. Ecco chi dirigerà l’incontro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Inter-Parma: l'arbitro Manganiello bocciato senza appello. Le pagelle e il web non perdonano. #VARgogna - L'Inter cade ancora, questa volta in casa a San Siro contro il Parma in una gara in cui tutto è andato storto. calciomercato.com 24' - GOL DEL PARMA! PELLEGRINO! Muharemovic prova ad appoggiare per Pinamonti che viene anticipato da Valeri. Il centravanti neroverde va a terra per una spinta ma l'arbitro non interviene. L'azione prosegue e Pellegrino con un piazzato mancino d - facebook.com facebook Sarà il signor Matteo #Marchetti della sezione di Ostia Lido, l’arbitro di Parma- #Lazio: VAR #Aureliano x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.