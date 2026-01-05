Aquara strade insicure | Italia dei Diritti attacca il sindaco
Aquara è al centro di un dibattito sulla sicurezza stradale, con particolare attenzione alla viabilità che collega la frazione Mainardi. L'Italia dei Diritti critica l'amministrazione comunale per le condizioni delle strade, segnaletica insufficiente e potenziali rischi per i cittadini. La questione evidenzia l'esigenza di interventi concreti per garantire maggiore sicurezza e tutela per tutti gli utenti della strada.
Strade colabrodo, segnaletica carente e rischio per l'incolumità pubblica. È allarme sicurezza ad Aquara per la viabilità di collegamento con la frazione Mainardi, finita al centro di una dura contestazione politica che investe l'amministrazione comunale. A sollevare il caso sono le segnalazioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
