Apicella nuovo capo della fazione Schiavone | Noi siamo mafiosi Gli incontri con gli affiliati e il racconto dei pentiti
Apicella assume il ruolo di capo della fazione Schiavone, affermando:
Incontri con affiliati di altri clan, mediazioni in questioni private, il sostentamento delle famiglie e degli esponenti dei Casalesi in carcere. Pasquale Apicella, alias ‘o Bellommo, sarebbe il nuovo capo del gruppo Schiavone-Cantiello del sodalizio camorristico. Un ruolo che lui stesso ammette. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Vetture dalla Repubblica Ceca per la società di noleggio del ras dei Casalesi.
