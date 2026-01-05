Apicella nuovo capo della fazione Schiavone | Noi siamo mafiosi Gli incontri con gli affiliati e il racconto dei pentiti

Apicella assume il ruolo di capo della fazione Schiavone, affermando:

Incontri con affiliati di altri clan, mediazioni in questioni private, il sostentamento delle famiglie e degli esponenti dei Casalesi in carcere. Pasquale Apicella, alias ‘o Bellommo, sarebbe il nuovo capo del gruppo Schiavone-Cantiello del sodalizio camorristico. Un ruolo che lui stesso ammette. 🔗 Leggi su Casertanews.it

