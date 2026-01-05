Antonella Mori Ispi | In Venezuela un governo fantoccio guidato dagli Usa

Nel contesto della crisi venezuelana, Antonella Mori dell’ISPI evidenzia come il governo attuale sia influenzato dagli Stati Uniti. Dopo l’arresto di Nicolás Maduro, il paese si trova ad affrontare una fase di instabilità politica e sociale, con il futuro ancora da definire. Questa situazione riflette le complesse dinamiche internazionali e le sfide interne di un Venezuela in cerca di stabilità.

Roma, 5 gennaio 2026 –??????La corazzata Venezuela naviga in acque incerte e tempestose alla ricerca di un futuro dopo l’operazione ‘di polizia’ americana che ha destituito e arrestato il ‘lider maximo’ e presidente Nicolas Maduro. Venezuela, l'Esercito riconosce la presidenza di Rodriguez Antonella Mori, docente alla Bocconi e responsabile del Programma America Latina dell’Ispi, ci sarà una transizione pacifica o si rischia uno scontro tra sostenitori di Maduro e opposizioni? “Non credo che ci saranno scontri, si va verso un governo fantoccio per ora guidato dagli Stati Uniti in attesa di un assetto più definito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

