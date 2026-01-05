Anticipazioni Uomini e Donne 7-9 gennaio 2026 | brutto colpo per Gemma Sabrina piange

Dal 7 al 9 gennaio 2026, Uomini e Donne torna con nuove puntate, dopo la pausa natalizia. Le anticipazioni rivelano confronti tra i protagonisti che potrebbero modificare gli equilibri tra corteggiatori e troniste, con momenti di tensione e emozioni. Tra le novità, alcune situazioni difficili coinvolgono Gemma e Sabrina, che affrontano sfide personali e sentimentali nel percorso del programma.

Uomini e Donne torna in onda dal 7 al 9 gennaio 2026 dopo la pausa natalizia. Secondo le anticipazioni, nel trono classico si accendono confronti che cambiano l’equilibrio tra corteggiatori e troniste. In quello over arrivano sorprese amare. Al centro ci sono Gemma Galgani, convinta di poter riaprire una porta con Mario Lenti, e Sabrina Zago, travolta da un momento emotivo forte dopo uno scontro in studio. Gianni Sperti racconta il suo drammatico passato dopo il matrimonio Uomini e Donne anticipazioni, Gennaio 2026: Sara Gaudenzi e l’ultimatum a Marco. Confronto acceso tra Sara Gaudenzi e Marco Veneselli dopo l’ultima esterna. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

