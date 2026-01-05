Anniversario Pippo Fava Trantino | Giornalista autorevole e coraggioso

In occasione dell’anniversario di Pippo Fava, ricordiamo il suo ruolo di giornalista autorevole e coraggioso. La sua testimonianza civile e professionale, dedicata al contrasto alla mafia e agli interessi illeciti, rappresenta un patrimonio vivo per Catania e la Sicilia. La sua figura continua a essere un esempio di integrità e impegno, un richiamo costante alla legalità e alla responsabilità sociale.

lotta alla mafiaGiuseppe Fava Catania non dimentica il suo paladino antimafia e commemora il quarantaduesimo... - lotta alla mafiaGiuseppe Fava Catania non dimentica il suo paladino antimafia e commemora il quarantaduesimo... itacanotizie.it

Pippo Fava, 42 anni dopo: la lezione viva del giornalismo che sfidò la mafia - Ricorre oggi il 42º anniversario dell’uccisione di Pippo Fava, giornalista, scrittore e fondatore della rivista “I Siciliani”, assassinato dalla mafia a Catania il 5 gennaio 1984. itacanotizie.it

Nella mia città, Catania, il 5 gennaio del 1984 veniva ucciso Pippo Fava, giornalista libero. Ero un bambino ma quell’omicidio lo ricordo come fosse ieri, e ricordo le cazzate che si dicevano in giro per non ammettere che fosse un omicidio di mafia. Pippo Fava - facebook.com facebook

