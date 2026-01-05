Il 4 gennaio 2026, Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta, accogliendo la piccola Beatrice. Su Instagram, Andrea D’Alessio, il suo partner, ha condiviso un messaggio sincero e affettuoso per celebrare l’arrivo della sorellina. Un momento di gioia che testimonia la felicità della famiglia, espresso con parole semplici e genuine.

La cantante è diventata mamma bis il 4 gennaio 2026. Il figlio Andrea celebra l’arrivo della sorellina con parole piene d’amore. Anna Tatangelo mamma bis: è nata Beatrice Gioia e commozione per Anna Tatangelo, diventata mamma per la seconda volta. Il 4 gennaio 2026 l’artista ha dato alla luce Beatrice, nata dall’amore con Giacomo Buttaroni. . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Anna Tatangelo mamma di Beatrice, il tenero messaggio di Andrea D’Alessio su Instagram

Leggi anche: Anna Tatangelo mamma di Beatrice, il commento su Instagram del figlio Andrea D’Alessio

Leggi anche: Anna Tatangelo è di nuovo mamma, è nata Beatrice. Il nome scelto dal fratello Andrea D'Alessio e lo zampino della nonna dal cielo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Anna Tatangelo di nuovo mamma: è nata la secondogenita, Beatrice; Anna Tatangelo di nuovo mamma: a Roma è nata Beatrice; Anna Tatangelo mamma bis: è nata Beatrice. Chi è il padre?; Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta.

Anna Tatangelo di nuovo mamma: i primi scatti della piccola Beatrice - Secondo l’Adnkronos, Beatrice è nata nella mattina di sabato 3 gennaio in una clinica di Roma. iodonna.it