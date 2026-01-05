Anna Tatangelo mamma di Beatrice il tenero messaggio di Andrea D’Alessio su Instagram
Il 4 gennaio 2026, Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta, accogliendo la piccola Beatrice. Su Instagram, Andrea D’Alessio, il suo partner, ha condiviso un messaggio sincero e affettuoso per celebrare l’arrivo della sorellina. Un momento di gioia che testimonia la felicità della famiglia, espresso con parole semplici e genuine.
La cantante è diventata mamma bis il 4 gennaio 2026. Il figlio Andrea celebra l’arrivo della sorellina con parole piene d’amore. Anna Tatangelo mamma bis: è nata Beatrice Gioia e commozione per Anna Tatangelo, diventata mamma per la seconda volta. Il 4 gennaio 2026 l’artista ha dato alla luce Beatrice, nata dall’amore con Giacomo Buttaroni. . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Leggi anche: Anna Tatangelo mamma di Beatrice, il commento su Instagram del figlio Andrea D’Alessio
Leggi anche: Anna Tatangelo è di nuovo mamma, è nata Beatrice. Il nome scelto dal fratello Andrea D'Alessio e lo zampino della nonna dal cielo
Anna Tatangelo di nuovo mamma: è nata la secondogenita, Beatrice; Anna Tatangelo di nuovo mamma: a Roma è nata Beatrice; Anna Tatangelo mamma bis: è nata Beatrice. Chi è il padre?; Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta.
Anna Tatangelo di nuovo mamma: i primi scatti della piccola Beatrice - Secondo l’Adnkronos, Beatrice è nata nella mattina di sabato 3 gennaio in una clinica di Roma. iodonna.it
''Benvenuta'': Anna Tatangelo mamma bis, le prime foto dopo il parto e il il nome scelto per la figlia, guarda - ''Benvenuta'': Anna Tatangelo mamma bis, le prime foto dopo il parto e il il nome scelto per la figlia, guarda ... gossip.it
Anna Tatangelo di nuovo mamma: è nata la secondogenita, Beatrice - Il fratello della cantante, Maurizio, fa gli auguri a neomamma e bimba con una storia di Instagram. vanityfair.it
Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta. Le prime foto dopo il parto - facebook.com facebook
Accanto c’è anche il primo figlio Andrea, avuto da Gigi D’Alessio #AnnaTatangelo #GiacomoButtaroni x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.