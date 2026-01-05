Anna Tatangelo mamma di Beatrice il commento su Instagram del figlio Andrea D’Alessio

Andrea D’Alessio, figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, ha commentato su Instagram la nascita della sorellina Beatrice. Il suo messaggio, pubblicato sotto il post in cui la cantante annunciava l’arrivo della secondogenita, rappresenta un semplice e diretto gesto di condivisione. La notizia della nascita di Beatrice è stata accolta con entusiasmo dalla famiglia, in un momento di gioia condivisa e di vicinanza tra i genitori e il figlio.

Andrea D'Alessio commenta la nascita di Beatrice, secondogenita di Anna Tatangelo. Il 15enne, figlio della cantante e di Gigi D'Alessio, ha pubblicato un commento sotto il post Instagram in cui l'artista di Sora ha annunciato l'arrivo della piccola. Anna Tatangelo mamma bis, il commento dolcissimo di Andrea D'Alessio. Il 4 gennaio 2026, Anna Tatangelo ha dato alla luce Beatrice, frutto dell'amore per Giacomo Buttaroni. La cantante ha svelato l'arrivo della piccola pubblicando alcune foto tenerissime che la ritraggono subito dopo il parto, con la piccola in braccio. Fra le foto più tenere c'è quella in cui Andrea D'Alessio, primogenito di Anna, culla la piccola, con uno sguardo emozionato e pieno d'amore fraterno.

