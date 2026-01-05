Anna Tatangelo ha partorito è diventata mamma per la seconda volta | nata la figlia Beatrice avuta con il compagno Giacomo Buttaroni

Anna Tatangelo è diventata nuovamente mamma: il 3 gennaio 2026 è nata la sua seconda figlia, Beatrice, avuta con il compagno Giacomo Buttaroni. La cantante ha condiviso le prime immagini della piccola, confermando la gioia per questa nuova nascita. La nascita di Beatrice rappresenta un momento importante nella vita di Anna Tatangelo, che ora si dedica con entusiasmo alla famiglia.

Nelle foto social, la cantante appare sul lettino dell'ospedale con la piccola in braccio.

