Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta con la nascita della figlia Beatrice, avvenuta il 3 gennaio 2026. La cantante ha condiviso le prime immagini della piccola, nata dal suo rapporto con Giacomo Buttaroni. Questa nuova nascita segna un momento di gioia per l’artista, che si unisce alla famiglia con l’arrivo di un’altra bambina.

Anna Tatangelo ha mostrato le prime foto della piccola Beatrice dopo la nascita Anna Tatangelo ha partorito, è diventata mamma per la seconda volta: la figlia Beatrice è nata il 3 gennaio 2026. Nelle foto social, la cantante appare sul lettino dell'ospedale con la piccola in braccio. In un al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Anna Tatangelo ha partorito, è diventata mamma per la seconda volta: nata la figlia Beatrice, avuta con il compagno Giacomo Buttaroni

Leggi anche: Anna Tatangelo ha partorito, è diventata mamma per la seconda volta: nata la figlia Beatrice, avuta con il compagno Giacomo Buttaroni

Leggi anche: Anna Tatangelo mamma bis, è nata la figlia Beatrice avuta con il compagno Giacomo Buttaroni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Anna Tatangelo ha partorito: è nata Beatrice!; Anna Tatangelo è di nuovo mamma: è nata Beatrice, la figlia avuta da Buttaroni; Anna Tatangelo ha partorito: è nata Beatrice; Anna Tatangelo mamma bis: è nata la piccola Beatrice.

''Benvenuta'': Anna Tatangelo mamma bis, le prime foto dopo il parto e il nome scelto per la figlia, guarda - ''Benvenuta'': Anna Tatangelo mamma bis, le prime foto dopo il parto e il il nome scelto per la figlia, guarda ... gossip.it