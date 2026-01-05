Anna Tatangelo ha partorito è diventata mamma per la seconda volta | nata la figlia Beatrice avuta con il compagno Giacomo Buttaroni
Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta con la nascita della figlia Beatrice, avvenuta il 3 gennaio 2026. La cantante ha condiviso le prime immagini della piccola, nata dal suo rapporto con Giacomo Buttaroni. Questa nuova nascita segna un momento di gioia per l’artista, che si unisce alla famiglia con l’arrivo di un’altra bambina.
Anna Tatangelo ha mostrato le prime foto della piccola Beatrice dopo la nascita Anna Tatangelo ha partorito, è diventata mamma per la seconda volta: la figlia Beatrice è nata il 3 gennaio 2026. Nelle foto social, la cantante appare sul lettino dell'ospedale con la piccola in braccio. In un al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Anna Tatangelo ha partorito, è diventata mamma per la seconda volta: nata la figlia Beatrice, avuta con il compagno Giacomo Buttaroni
Leggi anche: Anna Tatangelo mamma bis, è nata la figlia Beatrice avuta con il compagno Giacomo Buttaroni
Anna Tatangelo ha partorito: è nata Beatrice!; Anna Tatangelo è di nuovo mamma: è nata Beatrice, la figlia avuta da Buttaroni; Anna Tatangelo ha partorito: è nata Beatrice; Anna Tatangelo mamma bis: è nata la piccola Beatrice.
''Benvenuta'': Anna Tatangelo mamma bis, le prime foto dopo il parto e il nome scelto per la figlia, guarda - ''Benvenuta'': Anna Tatangelo mamma bis, le prime foto dopo il parto e il il nome scelto per la figlia, guarda ... gossip.it
Anna Tatangelo ha partorito: primo figlio dal nuovo compagno Giacomo Buttaroni - Anna Tatangelo ha partorito il secondo figlio, il primo dal nuovo compagno Giacomo Buttaroni, al suo fianco da poco più di un anno. donnaglamour.it
Anna Tatangelo ha partorito: è nata Beatrice - La cantante è diventata mamma per la seconda volta: è nata la figlia avuta con il compagno Giacomo Buttaroni Fiocco rosa per Anna Tatangelo. today.it
Anna Tatangelo mamma bis è nata la figlia Beatrice con il compagno Giacomo Buttaroni
BUON COMPLEANNO Anna Tatangelo ---- 39 anni Anna Tatangelo è una cantante e personaggio televisivo italiana. Dopo essersi aggiudicata alcuni concorsi musicali, tra cui l'Accademia della Canzone di Sanremo, è diventata nota grazie alla vittoria del Fes - facebook.com facebook
È nata a Roma Beatrice, secondogenita di Anna Tatangelo e del compagno Giacomo Buttaroni. La gravidanza era stata annunciata dalla cantante a giugno 2025. La cantante, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, è già madre di Andrea, nato nel 201 x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.