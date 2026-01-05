Anna Tatangelo condivide su Instagram i primi dolcissimi momenti con la figlia Beatrice

Anna Tatangelo ha condiviso su Instagram i primi momenti con la figlia Beatrice, nata dall’amore con Giacomo Buttaroni. La cantante campana, 38 anni, ha pubblicato un messaggio dedicato alla secondogenita, sottolineando il sentimento profondo che lega madre e figlia. Un gesto semplice e autentico che testimonia la gioia e l’affetto che accompagnano questa nuova fase della sua vita.

La cantante campana, 38 anni, ha dedicato un post alla sua secondogenita, nata dall'amore con il fidanzato Giacomo Buttaroni: «Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

