Anna Tatangelo condivide su Instagram i primi dolcissimi momenti con la figlia Beatrice

Anna Tatangelo ha condiviso su Instagram i primi momenti con la figlia Beatrice, nata dall’amore con Giacomo Buttaroni. La cantante campana, 38 anni, ha pubblicato un messaggio dedicato alla secondogenita, sottolineando il sentimento profondo che lega madre e figlia. Un gesto semplice e autentico che testimonia la gioia e l’affetto che accompagnano questa nuova fase della sua vita.

La cantante campana, 38 anni, ha dedicato un post alla sua secondogenita, nata dall'amore con il fidanzato Giacomo Buttaroni: «Le parole non bastano perché l'amore è troppo grande».

Anna Tatangelo, la prima foto con la figlia Beatrice: “Le parole non bastano” - Anna Tatangelo ha condiviso su Instagram le prime foto insieme alla figlia Beatrice: “Le parole non bastano, perché l’amore è troppo grande” ... dilei.it

Anna Tatangelo mamma bis: nata Beatrice dall’amore con Giacomo - L’annuncio sui social e gli scatti con il compagno Giacomo Buttaroni e il figlio Andrea. 105.net

Le prime immagini condivise da Anna Tatangelo insieme alla piccola Beatrice raccontano un’emozione profonda, fatta di sguardi e gesti che non hanno bisogno di spiegazioni Accanto a lei, il compagno Giacomo Buttaroni, in un momento intimo e lumino - facebook.com facebook

#AnnaTatangelo condivide sui social le prime immagini della figlia Beatrice, nata ieri a Roma dal compagno Giacomo Buttaroni. Emozionata, la cantante scrive: "Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice". x.com

