Kid Yugi ha pubblicato il nuovo singolo Push It in collaborazione con Anna Pepe. Kid Yugi ha pubblicato il nuovo singolo Push It in collaborazione con Anna. Il brano, che segna la prima collaborazione tra i due artisti che sono riusciti a conquistare un’intera generazione, è il lead single del nuovo album di Yugi, Anche gli eroi muoiono in arrivo il 30 gennaio via EMI Records Italy Universal Music Italia. Il singolo esce dopo il primo estratto Berserker, che ha debuttato alla 1° posizione su Spotify Italia e che da oltre 14 giorni è tra i più ascoltati in assoluto sulla piattaforma. Si trova, inoltre, alla #2 della classifica delle tendenze musicali su YouTube. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Anna Pepe e Kid Yugi duettano nel singolo Push it

