Aniello Scarpati il poliziotto morto a Torre del Greco Rosa Riccio | Ucciso dal mio Tommaso Abbiamo chiesto perdono

Aniello Scarpati, il poliziotto deceduto a Torre del Greco, è stato ricordato dalla madre Rosa Riccio, che ha dichiarato: «Ucciso dal mio Tommaso. Abbiamo chiesto perdono». La famiglia sostiene che suo figlio non fosse un assassino e che abbia commesso un errore, chiedendo comprensione e perdono per l’accaduto. Questa vicenda solleva riflessioni sulla responsabilità e l’impatto di decisioni sbagliate.

«Mio figlio non è un assassino. Non è uscito con l?intenzione di uccidere qualcuno. Ha sbagliato e per questo mi ha chiesto di consegnare una lettera alla famiglia di.

Aniello Scarpati, la lettera del “pirata” Tommaso Severino pentito: «Provo dolore, sono pronto a pagare» - Pubblichiamo la lettera di Tommaso Severino alla famiglia del poliziotto da lui travolto e ucciso a Torre del Greco il 31 ottobre 2025. ilmattino.it

Aniello Scarpati, chi era il poliziotto morto dopo l'incidente col suv: aveva scambiato il turno con un collega, lascia moglie e tre figli - Sposato, padre di tre figli: si chiamava Aniello Scarpati e aveva 47 anni, assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di polizia di Torre del Greco, l'agente morto nella notte in ... leggo.it

Aniello Scarpati, parla la figlia del poliziotto ucciso a Torre del Greco - Ore 14 del 03/11/2025 - facebook.com facebook

