Ancora truffe agli anziani Stavolta però non abboccano

Nel Cilento ritorna l’allarme truffe rivolte agli anziani, un problema che, purtroppo, continua a colpire la comunità. Questa volta, però, le vittime mostrano maggiore attenzione e non cadono nelle trappole. È importante mantenere alta l’attenzione e diffondere informazioni utili per prevenire queste situazioni, proteggendo così le persone più vulnerabili.

Nel Cilento torna a suonare l'allarme truffe, e non è un campanello qualunque: è quello, odioso e vigliacco, che prende di mira gli anziani. Tra Castellabate e Perdifumo, nei giorni scorsi, sono tornati in azione i finti carabinieri

“La vostra auto è stata usata per una rapina” e si fanno consegnare diecimila euro di gioielli.

