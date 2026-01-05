Ancora truffe agli anziani Stavolta però non abboccano
Nel Cilento ritorna l’allarme truffe rivolte agli anziani, un problema che, purtroppo, continua a colpire la comunità. Questa volta, però, le vittime mostrano maggiore attenzione e non cadono nelle trappole. È importante mantenere alta l’attenzione e diffondere informazioni utili per prevenire queste situazioni, proteggendo così le persone più vulnerabili.
Nel Cilento torna a suonare l’allarme truffe, e non è un campanello qualunque: è quello, odioso e vigliacco, che prende di mira gli anziani. Tra Castellabate e Perdifumo, nei giorni scorsi, sono tornati in azione i finti carabinieri L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
“La vostra auto è stata usata per una rapina” e si fanno consegnare diecimila euro di gioielli.
