Ancora neve in Toscana | emessa allerta meteo gialla per le zone interessate

La Toscana è interessata da ulteriori nevicate, con la Protezione civile regionale che ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio neve nelle zone centro-orientali della regione, valida per martedì 6 gennaio. La situazione richiede attenzione e precauzioni, considerando le condizioni di precipitazioni nevose che continuano a interessare il territorio. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti adeguati per garantire la sicurezza.

Continua a sferzare il territorio toscano la perturbazione caratterizzata da precipitazioni nevose. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso l'allerta meteo gialla per rischio neve sulla Toscana centro-orientale nella giornata di martedì 6 gennaio. I consigli sono di prestare. Allerta gialla emessa per giovedì 1 gennaio sul territorio metropolitano, rischio neve e ghiaccio; Allerta Meteo Toscana: torna la neve sulle zone appenniniche e fino in collina; A capodanno freddo e gelo, allerta meteo 1 gennaio 2026 per ghiaccio e vento forte; La prima mareggiata del 2026 in Toscana. Vento forte e onde, allerta gialla prorogata fino al 3 gennaio. In Toscana scatta l'allerta meteo per neve. Ecco l'elenco dei comuni coinvolti - La neve è attesa fino nel fondovalle di Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina, mentre altrove è attesa fino a quote di bassa collina (200-

