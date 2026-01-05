Nella notte di Capodanno, un tragico incendio al bar “Le Constellation” a Crans Montana ha causato la perdita di giovani vite. In segno di lutto, quaranta sciatori si sono fermati in silenzio, formando una fila per onorare la memoria delle vittime. Questo momento di raccoglimento ha mostrato come, di fronte al dolore, anche i gesti più semplici possano esprimere rispetto e solidarietà.

L e piste da sci si sono fermate per un istante di profonda commozione. A Crans Montana, quaranta sciatori hanno sfilato in serpentina per ricordare le giovani vittime del rogo al bar “Le Constellation”. Al termine della discesa, il gruppo si è radunato fino a formare un grande cuore sulla neve. È l’omaggio visivo di una comunità montana ferita ma compatta di fronte a questa immensa tragedia. Come superare la morte di una persona cara. guarda le foto Tragedia di Crans Montana, il messaggio di solidarietà sulle piste da sci. Il video del tributo è stato condiviso sui social dalla pagina ufficiale della località svizzera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Anche se nessun gesto potrà mai cancellare il dolore per quanto avvenuto la notte di Capodanno

?Ele Se Apaixonou Pela Chefe da Máfia, Os Inimigos Dela Se Arrependeram Para Sempre...

Un sacerdote sgozzato per strada a Modena da un immigrato islamico, ma nessuno sembra curarsene. Tutto regolare Il gesto di un pazzo O forse stiamo importando terroristi che odiano il cristianesimo Sempre nella storia dal 600 d.C. in poi, quando il crist - facebook.com facebook

L’aggressione americana al Venezuela non ha nessuna base giuridica. Siamo di fronte a una palese violazione del diritto internazionale, che certifica il predominio del più forte e meglio equipaggiato militarmente. Il Governo Meloni condanni questi attacchi e t x.com