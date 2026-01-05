Anche Ranucci attacca il Giornale | così vuol metterci a tacere

Sigfrido Ranucci reagisce alle recenti critiche, definendole una campagna di fango e delegittimazione nei confronti di Report. Dopo le polemiche relative a uno scoop e a un dossieraggio, anche il giornalista si unisce alle voci di dissenso, evidenziando come queste accuse possano influire sull’indipendenza e sulla credibilità del programma. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra media e forze politiche.

Non solo il Movimento 5 Stelle. Dopo lo scoop su Report e sul dossieraggio, pure Sigfrido Ranucci non perde tempo e attacca il Giornale parlando di una "campagna di fango e delegittimazione di Report". Con un post su Facebook, il conduttore del programma di RaiTre risponde alle accuse sostenendo che il materiale raccolto è "frutto di visure camerali catastali o di bilanci anche molto complessi da richiedere una consulenza a un professionista noto per le sue qualità professionali e comunicative" e che "non ci sono accuse a Bellavia di dossieraggio" oltre a quelle della Lega in questi giorni. Non mancano - come già accaduto per il caso Equalize - le accuse al nostro giornalista, Luca Fazzo, accusato di essere "un esperto di centrali di spionaggio", né la minaccia di "tornare presto su queste vicende mostrando chi sono i veri spioni, e soprattutto per chi agiscono". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anche Ranucci attacca il Giornale: così vuol metterci a tacere Leggi anche: “Gode di totale impunità”. Fazzolari attacca Ranucci “Difficile denunciare così” Leggi anche: Report, anche l’Ungheria attacca il programma di Ranucci: “Il servizio sul sovranismo è un grave errore” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L'attacco choc del M5S: "Normale che Cerno attacchi la Rai impunemente?" - L'esponente dei grillini in commissione vigilanza Rai Dolores Bevilacqua si è scagliata contro il direttore del Giornale, colpevole a suo dire di aver usato la testata per "delegittimare" Ranucci ... msn.com

Ranucci: “anno più complicato per Report”. Mollicone all’attacco: sono “analfabeti istituzionali”, faremo “mozione a tutela del buon giornalismo” - “Questo è stato l’anno più complicato per Report considerando le condizioni in cui abbiamo lavorato”, ha detto Sigfrido Ranucci nel suo intervento a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. primaonline.it

Ranucci tira dritto e sfida il Garante: in onda l'attacco a FdI - Nonostante la diffida alla messa in onda inviata da Agostino Ghiglia poche ore fa, Sigfrido Ranucci è tornato ad accendere i riflettori sul Garante della Privacy ... ilgiornale.it

Report sotto attacco, Gasparri alza il tiro: interrogazioni e accuse alla vigilia della messa in onda Il giorno della messa in onda di Report si consuma un nuovo, durissimo capitolo dello scontro tra Sigfrido Ranucci e Maurizio Gasparri. Al centro della polemica n - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.