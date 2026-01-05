Anche nelle scuole di Sondrio un minuto di silenzio per le giovani vittime di Crans Montana
Mercoledì 7 gennaio, al rientro dalle festività natalizie, le scuole di Sondrio osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incendio di Crans Montana. Un gesto di rispetto e solidarietà rivolto alle giovani vittime di questa tragedia, che coinvolge anche la comunità scolastica della provincia. Un momento di riflessione condivisa, volto a ricordare e onorare le persone colpite da questa perdita.
Al rientro dalle festività natalizie, mercoledì 7 gennaio, anche gli studenti delle scuole della provincia di Sondrio osserveranno un minuto di silenzio per le vittime del tragico incendio della notte di Capodanno nella località svizzera di Crans Montana.Ad annunciarlo, il Ministro. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
