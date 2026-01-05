Amorim ufficiale l’esonero del tecnico del Manchester United

Il Manchester United ha annunciato ufficialmente l’esonero di Ruben Amorim, allenatore portoghese di 40 anni. La decisione è stata comunicata tramite il sito ufficiale del club, dopo il pareggio contro il Leeds United. La scelta segna un cambiamento nella guida tecnica della squadra, in un momento di transizione per il club inglese.

Ruben Amorim  non è più l’allenatore del Manchester United. Con una nota sul suo sito internet, il club inglese ha annunciato l’esonero del 40enne tecnico portoghese dopo un altro pareggio contro il Leeds United. I Red Devils sono a 17 punti dalla capolista Arsenal e arrivano da un dicembre difficile, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Secondo i media britannici Darren Fletcher, attuale allenatore della squadra giovanile ed ex centrocampista del Manchester United, dovrebbe assumere la carica di allenatore ad interim. Club statement: Ruben Amorim. — Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026 Il comunicato del Manchester United. 🔗 Leggi su Lapresse.it

