Amorim sbotta col ds del Manchester United e viene immediatamente licenziato nelle aziende dev’essere chiaro chi comanda

Il Manchester United ha deciso di interrompere il rapporto con Ruben Amorim, allenatore portoghese, a seguito di un acceso confronto con il direttore sportivo Jason Wilcox. La decisione riflette l'importanza di mantenere un rapporto professionale chiaro e rispettoso all’interno della società, evidenziando come la gerarchia e la disciplina siano fondamentali nel mondo dello sport e del management aziendale.

Il Manchester United ha esonerato Ruben Amorim dopo che il rapporto tra il portoghese e la dirigenza si è deteriorato a seguito di un acceso confronto con Jason Wilcox, direttore sportivo del club. La dirigenza dello United è inoltre rimasta delusa dalle prestazioni della squadra nonostante abbia speso 290 milioni di euro nel mercato trasferimenti durante i 14 mesi di gestione di Amorim. Lunedì mattina lo United ha annunciato che Amorim è stato rimosso dal suo incarico, meno di 24 ore dopo che il tecnico portoghese aveva suggerito interferenze dietro le quinte. Ecco cosa riferisce il Times: "Un incontro con Wilcox presso il centro d'allenamento di Carrington lo scorso venerdì è stato il punto di rottura per Amorim.

