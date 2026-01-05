Ammodernamento uffici postali via ai lavori in altri due comuni

A partire da giovedì 8 gennaio, gli uffici postali di Galliera Veneta e Fontaniva saranno sottoposti a interventi di ammodernamento. L’obiettivo è migliorare la qualità dei servizi offerti e l’accoglienza ai cittadini. I lavori, che coinvolgono entrambi i centri, garantiranno un aggiornamento delle strutture e un servizio più efficiente, senza interrompere completamente le attività postali durante le fasi di intervento.

Gli uffici postali di Galliera Veneta e Fontaniva da giovedì 8 gennaio saranno interessanti da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza. Le due sedi sono inserite nell'ambito di "Polis" il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce.

