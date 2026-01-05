Le Aziende Sanitarie ferraresi informano che gli ambulatori di medicina generale saranno aperti fino a domani, in occasione della festa dell’Epifania. Si ricorda ai cittadini di verificare gli orari specifici presso le proprie strutture di riferimento, per garantire un’assistenza continua e tempestiva durante questa giornata.

Le Aziende Sanitarie ferraresi danno notizia dei servizi garantiti fino a domani, festa dell’Epifania. Sono sempre garantiti i servizi di emergenza, pronta disponibilità e servizi essenziali. L’Ufficio patenti e dell’Ufficio Invalidità dell’Uoc di Medicina Legale dell’Azienda USL di Ferrara osserverà la chiusura temporanea nella giornata di oggi sia per il servizio telefonate che ricevimento al pubblico. Gli Uffici Relazioni con il Pubblico riapriranno oggi. In accordo con le organizzazioni sindacali di medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS), l’Azienda USL di Ferrara ha predisposto un piano di apertura degli ambulatori dei MMG e PLS anche per la giornata di lunedì 5 gennaio 2026, così da rispondere alle esigenze della popolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ambulatori di medicina generale, piano di apertura

Leggi anche: Piano di apertura degli ambulatori di Medicina generale e pediatri di libera scelta nelle festività

Leggi anche: A Tavagnacco arriva una nuova dottoressa di medicina generale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ambulatori di medicina generale, piano di apertura; Pediatri, medici di Medicina generale e uffici per il pubblico: gli orari in vista dell'Epifania; Studi medici e ambulatori aperti ASL3 a Capodanno e nelle ultime feste; Genova: oltre 1.200 accessi in 22 giorni ai 'flu point', funziona piano per decongestionare i pronto soccorso.

Ambulatori di medicina generale, piano di apertura - Le Aziende Sanitarie ferraresi danno notizia dei servizi garantiti fino a domani, festa dell’Epifania. msn.com