Alunno disabile senza sostegno completo Tribunale condanna il Ministero e invia atti alla Corte dei Conti

Il tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito per aver negato ore di sostegno a un alunno disabile del convitto “Giordano Bruno” di Maddaloni. La sentenza evidenzia una carenza nell’assistenza, portando all’invio degli atti alla Corte dei Conti. Questa decisione sottolinea l’importanza di garantire il diritto all’istruzione e il supporto adeguato agli studenti con disabilità.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato dai giudici amministrativi per le ore di sostegno negate a un alunno con disabilità del convitto statale "Giordano Bruno" di Maddaloni. Una sentenza destinata a fare scuola, non solo per il caso specifico, ma anche per le pesanti. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Assegni di cura, Tar 'bacchetta' Comune e invia gli atti alla Corte dei Conti Leggi anche: Insegnante senza diploma in servizio per 5 anni: licenziamento e condanna a risarcire oltre 91mila euro. La decisione della Corte dei Conti

Diritto allo studio, un piano per gli alunni con disabilità - Lo studio per tutti: non c'è inclusione scolastica senza il superamento delle barriere. interris.it

Maestro prende in braccio il suo alunno disabile per saltare la corda, il video fa il giro del mondo #fblifestyle - facebook.com facebook

