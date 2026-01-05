Altri due cimiteri visitati dai ladri di metalli | prese anche le lettere che compongono i nomi

Negli ultimi venti giorni, sette cimiteri nel Brindisino sono stati colpiti dai ladri di metalli, che hanno anche preso di mira le lettere dei nomi delle tombe. Questo trend evidenzia un’escalation di episodi di furto, con conseguenze che interessano sia il patrimonio che il rispetto dei defunti. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per prevenire ulteriori danni e tutelare i luoghi di memoria.

TORRE SANTA SUSANNA - Sale a sette nell'arco di due settimane il numero dei cimiteri saccheggiati dai ladri di metalli nel Brindisino. Dopo Torchiarolo, Tuturano, San Pietro Vernotico, San Donaci e San Vito Dei Normanni la notte scorsa è stato preso di mira il camposanto di Torre Santa Susanna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Blitz di ladri a Marina. Visitati due appartamenti: "Servono più agenti" Leggi anche: Pandino, i ladri dei cimiteri smascherati e denunciati dai carabinieri La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ladri di metalli senza scrupoli, depredato il quarto cimitero in pochi giorni; Raid dei ladri nel cimitero. Presi statue cornici e arredi. Furti nei cimiteri di Treviolo e Pedrengo: spariti vasi e statue - A Pedrengo divelti manufatti e immagini sacre da sei tombe, parte dei quali recuperati dai carabinieri. ecodibergamo.it

A Chivasso e Crescentino i ladri entrano nei cimiteri per rubare fiori e portavasi - C’è una soglia che, anche nei tempi più difficili, dovrebbe restare invalicabile. giornalelavoce.it

Ladri al cimitero di Magenta: spariti i pluviali esterni - Ancora un furto al cimitero di Magenta, questa volta a ridosso delle festività natalizie, un paio di notti prima di Natale, quando ignoti hanno preso di mira i pluviali esterni dell’area cimiteriale. ticinonotizie.it

''- Qui in Kirghisia (...) invece di continuare a seppellire i morti per arma da fuoco come si fa ogni giorno in altri Paesi, noi abbiamo seppellito le armi. Esistono ormai veri e propri cimiteri dove abbiamo accatastato armi e veicoli da guerra, monumenti di un’epoc - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.