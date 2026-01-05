Altre menti origini - Presentazione corso di filosofia a Montegrotto Terme

L’associazione “L’Orto dei saperi” presenta “Altre Menti Origini”, un corso di filosofia a Montegrotto Terme. In collaborazione con il Comune e la Biblioteca Civica, questa iniziativa offre un’opportunità di approfondimento sui temi e i protagonisti della nostra storia filosofica. Un percorso pensato per chi desidera avvicinarsi alla filosofia in modo chiaro e accessibile, senza pretese di specializzazione.

L'associazione "L'Orto dei saperi. Passeggiare nella conoscenza", con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme e in collaborazione con la Biblioteca Civica, propone la scuola di filosofia "Altre Menti Origini", un'occasione per avvicinarsi e approfondire temi e protagonisti della nostra.

