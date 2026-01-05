alternativa etica e scientificamente superiore alla sperimentazione animale creato il primo polmone umano su chip

È stato sviluppato il primo polmone umano su chip, un’alternativa etica e scientificamente valida alla sperimentazione animale. Questa innovazione utilizza cellule staminali di una singola persona per creare un modello di polmone che respira, offrendo nuove possibilità per la ricerca medica e la valutazione di farmaci. Un passo importante verso metodi più sostenibili e rispettosi della vita, con applicazioni che potrebbero rivoluzionare il settore biomedico.

È nato il primo polmone umano su chip che respira utilizzando cellule geneticamente identiche, derivate dalle cellule staminali di una sola persona. Non si tratta solo di un prodigio dell’ingegneria, ma di una vera e propria “controfigura” biologica che promette di mandare in pensione i vecchi metodi di sperimentazione. A realizzare l’innovativo modello di polmone è stato un gruppo di ricercatori del Francis Crick Institute e di AlveoliX, in uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances. Il nuovo chip simula i movimenti respiratori e le patologie polmonari, consentendo così di testare trattamenti per infezioni come la tubercolosi e nuove terapie personalizzate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

