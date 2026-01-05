Almanacco Lunedì 5 Gennaio 2026

Lunedì 5 gennaio 2026. In questa fase dell’inverno, i giorni si fanno più tranquilli e raccolti. La luce del mattino si presenta con delicatezza, invitando a un ritmo più lento e riflessivo. È un momento di quiete nel ciclo stagionale, ideale per dedicarsi a momenti di calma e di introspezione.

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Lunedì 5 gennaio Il Sole sorge alle 08:00 e tramonta alle 17:00. Il culmine è alle 12:30. Durata del giorno nove ore. La Luna sorge alle 10:26 con azimuth 118° e tramonta alle

