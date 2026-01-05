Almanacco Lunedì 5 Gennaio 2026
Lunedì 5 gennaio 2026. In questa fase dell’inverno, i giorni si fanno più tranquilli e raccolti. La luce del mattino si presenta con delicatezza, invitando a un ritmo più lento e riflessivo. È un momento di quiete nel ciclo stagionale, ideale per dedicarsi a momenti di calma e di introspezione.
L’inverno entra nel suo periodo più silenzioso e profondo. Le giornate scorrono lente, la luce del mattino arriva con discrezione e invita a rallentare. È un tempo che chiede ascolto, riflessione e piccoli gesti. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it
Leggi anche: Almanacco | Lunedì 5 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Leggi anche: Almanacco di lunedì 5 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Almanacco di lunedì 5 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno; Almanacco | Lunedì 5 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno.
Almanacco di lunedì 5 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Lunedì 5 Gennaio è il 5° giorno del calendario gregoriano. arezzonotizie.it
Lunedì 5 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno - Fatti salienti: a Venezia, nel 1848, si tiene una storica manifestazione popolare contro la ... trevisotoday.it
ALMANACCO DELLE TRADIZIONI POPOLARI - PUNTATA N°22
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Lunedì 5 gennaio Il Sole sorge alle 08:00 e tramonta alle 17:00. Il culmine è alle 12:30. Durata del giorno nove ore. La Luna sorge alle 10:26 con azimuth 118° e tramonta alle - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.