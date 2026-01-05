Almanacco del 05-01-2026

Benvenuti all’Almanacco del 5 gennaio 2026. In questa giornata ricorda San Francesco Saverio, sacerdote e missionario giuseppino, patrono dell’Oriente e dei missionari cattolici. Oggi sono nati figure importanti come lo scrittore Joseph Conrad, il politico Roberto Galo e l’attrice Rihanna. Tra gli eventi storici ricordati ci sono l’armistizio di Cavalca del 1912, il primo trapianto di cuore nel 1967 e il primo SMS nel 1992. Restate con noi

almanacco del giorno mercoledì 3 dicembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Francesco Saverio sacerdote gesuita missionario patrono dell' Oriente e dei missionari cattolici sono nati oggi lo scrittore polacco Joseph Conrad il politico Roberto ieri le regista Jean Luc godard il cantante e frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne l'attrice statunitense di Rihanna Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi Buon compleanno tutto tutto Serena che fine hai fatto Non sappiamo salutiamo anche Giuliano buona giornata Stefano è a Giuseppe e allora il viaggio tempo di oggi ci viaggia ci trasporta in questo 3 dicembre e partiamo dal 1912 la firma dell'armistizio di cavalca che pone fine alla prima guerra balcanica tra l'impero Ottomano e l'alleanza balcanica nel 1967 il chirurgo sudafricano Christian Barnard Esegue a Città del Capo il primo trapianto di cuore su un essere umano nel 1971 scoppia ufficialmente la guerra Indo pakistana del 1971 dopo un attacco preventivo dell'Aeronautica pakistana nel 1984 a bhopal in India una fuoriuscita di gas tossico da un impianto della Junior per la catastrofe di bhopal uno dei peggiori disastri industriali della storia 1992 il programmatore britannico Neil papworth invia il primo sms tu conoscete questo sconosciuto short message Service della storia scrivendo Merry Christmas oggi la giornata internazionale delle persone con disabilità richiesta da loro Vi auguro una meravigliosa restate in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Almanacco del 05-01-2026 Leggi anche: Almanacco del 01-01-2026 Leggi anche: Almanacco del 01 Gennaio 2026 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Almanacco di lunedì 5 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Lunedì 5 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco di Oggi Lunedì 05 Gennaio 2026; Almanacco di oggi 5 Gennaio 2026 ricorrenze e curiosità. Almanacco del 05 gennaio 2026 - Almanacco del giorno — 5 gennaio 2026 Il freddo dell’inverno avvolge la natura in un abbraccio bianco e silente. tuttogreen.it

ALMANACCO ASTRONOMICO 2026 – La guida completa agli eventi celesti del nuovo anno - Il nuovo Almanacco Astronomico 2026 è lo strumento indispensabile per tutti gli appassionati del cielo: un compagno di osservazione compatto, pratico e sempre a portata di mano, che raccoglie in 20 ... coelum.com

Barbanera 2026: gli animali in città popolano l’almanacco. La nuova edizione - Dal 18 ottobre è in edicola, in libreria e online il Barbanera 2026, l’almanacco italiano che dal 1762 guida le famiglie con previsioni meteo, oroscopi, calendario lunare e consigli pratici per casa, ... umbria24.it

https://www.corrieresalentino.it/2026/01/lalmanacco-di-oggi-4-gennaio/ - facebook.com facebook

Accadde oggi, l’almanacco musicale del 3 gennaio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.