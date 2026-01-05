Alluvione Csn | Fondi e modalità di risarcimento riconoscere il ruolo dei comitati emiliano-romagnoli
L’alluvione ha evidenziato l’importanza di definire fondi e modalità di risarcimento, con il coinvolgimento dei comitati emiliano-romagnoli. In un periodo in cui si osservano tentativi di deresponsabilizzazione politica, è fondamentale sottolineare il ruolo dei cittadini e delle istituzioni locali nel fronteggiare le emergenze e nel promuovere una gestione più sostenibile e partecipata del territorio.
"In un contesto politico in cui troppo spesso la politica tenta con ogni mezzo di deresponsabilizzare sé stessa, spostando altrove colpe e responsabilità e inseguendo il consenso a ogni costo, è doveroso riaffermare un principio fondamentale: la partecipazione attiva dei cittadini è un valore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
