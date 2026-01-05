Il Centro Funzionale Regionale della Toscana ha emesso un’allerta gialla per rischio neve in tutta la regione, valida per il 6 gennaio 2026. Le condizioni meteorologiche previste segnalano possibili precipitazioni nevose che potrebbero influire sulla viabilità e sulle attività quotidiane. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questa giornata.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Il Centro Funzionale Regionale (CFR) Toscana ha pubblicato il bollettino di valutazione delle criticità con criticità gialla per rischio NEVE per la giornata di martedì 6 gennaio 2026. Di seguito riepilogo di orari, zone interessate, scenario previsto e consigli utili per ridurre i disagi. Fonte ufficiale: CFR Toscana – “Bollettino di valutazione delle criticità” (emissione: lunedì 05012026 ore 12:47). Situazione meteo: peggioramento e neve fino a bassa collina. Un minimo sul Mediterraneo centrale determina condizioni di tempo a tratti perturbato. Per martedì 6 gennaio è atteso un nuovo peggioramento notturno a partire dalle zone meridionali e orientali, in estensione al mattino anche alle zone centrali. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Allerta Meteo GIALLA per Neve in Toscana – 6 Gennaio 2026

