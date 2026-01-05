Allerta meteo Epifania | Roma sott’acqua neve a Firenze Bologna Venezia e Trieste

L’Epifania 2026 si presenta con condizioni meteorologiche particolarmente intense in Italia. Piogge abbondanti interessano il Centro-Sud, mentre nevicate a bassa quota coinvolgono città come Firenze, Bologna, Venezia e Trieste. La giornata si preannuncia complessa, con possibili disagi e allerta meteo diffusa. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità per garantire la sicurezza durante questa giornata caratterizzata da condizioni meteo estreme.

Meteo, l’Epifania 2026 sarà ricordata come una delle più segnate dal maltempo degli ultimi anni. L’Italia si prepara a una giornata estremamente complessa sul piano meteorologico, con piogge torrenziali al Centro-Sud e nevicate diffuse a bassa quota, capaci di imbiancare anche diverse grandi città. Per centinaia di migliaia di bambini sarà una Befana sotto la neve; per molte amministrazioni locali, invece, una giornata di emergenza e decisioni difficili. Roma e il Lazio sotto pressione: piogge record e rischio idrogeologico. Il quadro più critico riguarda Roma e il Lazio, già colpiti da ore di precipitazioni intense. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allerta meteo Epifania: Roma sott’acqua, neve a Firenze, Bologna, Venezia e Trieste Leggi anche: Scatta l'allerta meteo per neve e mare molto mosso: attesi 5 centimetri per l'Epifania Leggi anche: Emilia Romagna oggi in allerta meteo rossa, acqua alta a Venezia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maltempo a Roma: centinaia di interventi per alberi caduti e allagamenti. Oggi ancora allerta; Allerta Meteo, Gennaio 2026 inizia col botto: nuova ondata di GELO da domenica 4, poi il Ciclone della Befana porta tantissima NEVE in tutt’Italia!!!; La Befana porta ancora più freddo, gli esperti: Neve a bassa quota a Viterbo; Befana con freddo e neve a bassa quota. Allerta meteo arancione oggi, 5 gennaio/ Occhi puntati su 8 regioni: le previsioni in vista dell’Epifania - Allerta meteo arancione oggi, 5 gennaio 2026: otto regioni a rischio, con il Molise osservato speciale per i forti temporali ... ilsussidiario.net

