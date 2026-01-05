Allerta meteo annullate le discese della Befana dei Vigili del Fuoco nel Perugino

A causa dell’allerta meteo in vigore, i Vigili del Fuoco hanno deciso di annullare le discese della Befana nel Perugino, uno degli eventi più attesi della festività dell’Epifania. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di partecipanti e operatori, in considerazione delle condizioni meteo avverse previste nella zona. Si informa quindi il pubblico che l’appuntamento è rinviato a data da definirsi.

L'allerta meteo diramata nelle ultime ore costringe i Vigili del Fuoco a cancellare uno degli appuntamenti più attesi dell'Epifania. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia ha infatti comunicato l'annullamento di tutte le discese in quota con tecniche alpinistiche previste per domani, martedì 6 gennaio 2026. La decisione è stata assunta per motivi di sicurezza, alla luce delle condizioni atmosferiche avverse previste, che non consentono lo svolgimento in sicurezza delle spettacolari manovre con cui la Befana dei pompieri avrebbe dovuto calarsi dall'alto in diverse piazze umbre. L'annullamento riguarda gli eventi programmati a Perugia (Piazza IV Novembre), Gubbio (Piazza Grande), Spoleto (Piazza Garibaldi), Città di Castello (Piazza Gabriotti), Gualdo Tadino (Piazza Martiri della Libertà), Todi (Piazza del Popolo) e Foligno (Piazza della Repubblica).

