Allerta gialla la Befana porta la neve

È stata emessa un’allerta gialla per neve valida dal 6 al 7 gennaio 2026 nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. La segnalazione indica possibili condizioni di neve e ghiaccio che potrebbero influire sulla circolazione stradale e sui spostamenti. È consigliato prestare attenzione alle condizioni meteo e adottare le necessarie precauzioni durante questo periodo.

È stata emanata una allerta gialla per neve valida dal 6 gennaio al 7 gennaio 2026 per le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Per la giornata di martedì 6 gennaio, si legge, "sono previste nevicate di debole o moderata intensità, con accumuli al suolo attorno ai 5 cm nelle zone.

Neve in Toscana: allerta gialla per Befana. I comuni interessati, c’è anche Firenze - La sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha emesso un'allerta meteo gialla per rischio neve sulla Toscana centro- firenzepost.it

La morsa del freddo sulle Marche: la Befana porta la neve anche in pianura - Befana bianca Sarà una Befana bianca, contrariamente alla tradizione che la descrive annerita dal carbone e dalla fuliggine dei camini, quella che il meteo riserva alle Marche. msn.com

Meteo Romagna, “nevicate di debole intensità”: allerta gialla martedì 6 gennaio - facebook.com facebook

Lunedì 5 gennaio Allerta GIALLA meteo-idro in 8 regioni del centro-sud Consulta il bollettino nazionale di criticità e allerta bit.ly/AllertaMeteoId… x.com

