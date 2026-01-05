Allerta gialla la Befana porta la neve

È stata emessa un’allerta gialla per neve valida dal 6 al 7 gennaio 2026 nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. La segnalazione indica possibili condizioni di neve e ghiaccio che potrebbero influire sulla circolazione stradale e sui spostamenti. È consigliato prestare attenzione alle condizioni meteo e adottare le necessarie precauzioni durante questo periodo.

È stata emanata una allerta gialla per neve valida dal 6 gennaio al 7 gennaio 2026 per le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Per la giornata di martedì 6 gennaio, si legge, "sono previste nevicate di debole o moderata intensità, con accumuli al suolo attorno ai 5 cm nelle zone.

