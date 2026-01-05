Allerta arancione a Roma per maltempo stop alle attività all' aperto

Il 6 gennaio Roma sarà interessata da un’allerta arancione per maltempo, che prevede condizioni meteorologiche avverse su tutta la città. In conseguenza di questa situazione, sono previste restrizioni alle attività all'aperto e possibili disagi. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità locali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza durante questa giornata.

AGI - Il 6 gennaio è attesa l' emergenza maltempo a Roma, con un' allerta arancione su tutto il territorio capitolino. Per prevenire rischi per la sicurezza e l'incolumità delle persone, il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza. L'ordinanza prevede il divieto di svolgimento di attività aggregative ludico-ricreative o a carattere sportivo (non agonistiche), su aree pubbliche o su aree aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorologici. Sono inoltre vietati l'accesso, il transito o la circolazione nelle aree verdi, nei giardini, nei parchi e nelle ville storiche. È previsto anche il divieto di svolgimento di qualunque attività, già preventivamente autorizzata, nelle aree sottostanti ai carichi sospesi e alla chioma delle alberature e nel raggio di loro potenziale caduta.

