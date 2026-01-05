Allegria Festival – Christmas edition | Aspettando la befana il viale Aldo Moro tra luci e magie
Il viale Aldo Moro di Reggio Calabria si anima con le luci e le atmosfere natalizie nell’ambito di “Allegria Festival – Christmas edition”. Organizzato dall’Associazione “Calabria dietro le quinte – APS” e sostenuto dal Comune di Reggio Calabria, l’evento prosegue con iniziative che accompagnano i cittadini nell’attesa della Befana, offrendo un momento di convivialità e spazi di intrattenimento nel rispetto delle tradizioni e delle normative vigenti.
Continuano le iniziative nell’ambito del programma natalizio "Allegria Festival – Christmas edition" organizzato e promosso dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”, e sostenuta dall’Avviso “Natale nel quartieri 2025-2026” del Comune di Reggio Calabria -. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: "Allegria Festival – Christmas Edition": il viale Aldo Moro si accende tra luci e magie
Leggi anche: "Allegria Festival-Christmas Edition": il viale Aldo Moro si accende tra luci e magie
Modifiche alla viabilità sul Viale Aldo Moro per l’evento “Allegria Festival - Christmas Edition” - Christmas Edition”, promosso dall’associazione culturale "Calabria Dietro le Quinte", in programma lunedì 5 gennaio dalle ore 14:30 alle ore 24:00, il Com ... reggiotv.it
Reggio Calabria, gli eventi per la Befana dell’”Allegria festival – Christmas edition” - Tante iniziative anche per il 2026 nell’ambito del programma natalizio “Allegria Festival – Christmas edition” organizzato e promosso dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le ... strettoweb.com
Reggio. “Allegria Festival – Christmas Edition”, gli ultimi appuntamenti nei quartieri a sud della città - Il programma natalizio “Allegria Festival – Christmas edition”, è stato promosso dall’associazione culturale Calabria dietro le quinte – APS ... msn.com
Tanti appuntamenti per la Befana all’Allegria festival – Christmas edition Proseguono, inoltre fino al 6 gennaio, le attività di completamento dei murales artistici del “parco giochi diffuso” di via Antonino Meduri e di via Ragusa Segui il link per approfon - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.