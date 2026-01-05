Allegria Festival – Christmas edition | Aspettando la befana il viale Aldo Moro tra luci e magie

Il viale Aldo Moro di Reggio Calabria si anima con le luci e le atmosfere natalizie nell’ambito di “Allegria Festival – Christmas edition”. Organizzato dall’Associazione “Calabria dietro le quinte – APS” e sostenuto dal Comune di Reggio Calabria, l’evento prosegue con iniziative che accompagnano i cittadini nell’attesa della Befana, offrendo un momento di convivialità e spazi di intrattenimento nel rispetto delle tradizioni e delle normative vigenti.

Continuano le iniziative nell'ambito del programma natalizio "Allegria Festival – Christmas edition" organizzato e promosso dall'Associazione culturale arte e spettacolo "Calabria dietro le quinte – APS", e sostenuta dall'Avviso "Natale nel quartieri 2025-2026" del Comune di Reggio Calabria

