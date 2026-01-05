Allegri non capisce di calcio | l’ultima profezia di Hernanes e l’assurda teoria delle funivie

Recentemente, Hernanes ha fatto discutere con una teoria insolita: secondo lui, Allegri non sarebbe esperto di calcio, ma di fisica, in particolare delle funivie. Questa affermazione aggiunge un tocco di originalità alla sua visione, lasciando spazio a interpretazioni diverse. In questo articolo, analizzeremo le parole del giocatore e il contesto in cui sono state pronunciate, offrendo una lettura obiettiva e approfondita di questa curiosa dichiarazione.

“Allegri non capisce di calcio, lui capisce della fisica che governa le funivie “. Il profeta Hernanes ne ha tirata fuori un’altra. L’ex centrocampista di Inter, Juve e Lazio tra le tante ha parlato di Massimiliano Allegri e del suo Milan sui propri canali social, analizzando a modo suo lo stile di gioco del tecnico italiano e della squadra rossonera. “Fino a 15 anni fa non ero mai stato in una località sciistica. Poi, quando sono andato per la prima volta, ho visto quei cavi in acciaio chilometrici trasportare su quelle cabine. Vedevo il cavo che si curvava e pensavo ‘è troppo pesante’, ‘non ce la fa’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Allegri non capisce di calcio”: l’ultima profezia di Hernanes e l’assurda teoria delle funivie Leggi anche: L’assurda teoria dei vaccini Covid trasmissibili Leggi anche: Grande Fratello, l’assurda teoria sull’uscita di Anita: la mamma è morta? Le confessioni nella casa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. “Allegri non capisce di calcio”: l’ultima profezia di Hernanes e l’assurda teoria delle funivie - “Allegri non capisce di calcio, lui capisce della fisica che governa le funivie “. ilfattoquotidiano.it

L’ex Juventus provoca: “Massimiliano Allegri non capisce di calcio” - Christopher Nkunku non è nei piani di Massimiliano Allegri e sembrava destinato a lasciare Milano nel mercato invernale, poi l’infortunio di Santiago Gimenez ha bloccato tutto. msn.com

Hernanes e la metafora della funivia: ecco la filosofia di Allegri - Sul suo profilo Instagram, il profeta Hernanes ha commentato la partita del Milan a Cagliari e in generale la filosofia di Massimiliano Allegri: ... msn.com

Dice Allegri, dopo la vittoria stentata a Cagliari che: “Il calcio va semplificato. Io cerco di mettere i giocatori nelle loro posizioni per aiutarli: i portieri devono fare i portieri, i difensori i difensori e i centrocampisti i centrocampisti, invece che mandarli in confusione - facebook.com facebook

Costacurta attacca: "Nei primi 5 minuti, 27 passaggi tra i difensori. Non la capisco questa cosa. Allegri ha fatto un grande lavoro sulla consapevolezza, ma su questo non ci ha messo mano" x.com

