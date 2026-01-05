Allegri nella storia del Milan | 150 panchine in Serie A quota 1050 punti

Massimiliano Allegri ha raggiunto un importante traguardo con il Milan, conducendo 150 partite in Serie A. Con questa cifra, il tecnico livornese ha accumulato complessivamente 1050 punti nel massimo campionato italiano, consolidando il suo ruolo come uno degli allenatori di riferimento della storia recente del club.

Traguardo storico per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha raggiunto le 150 panchine con il Milan in Serie A, toccando anche quota 1050 punti complessivi da allenatore nella massima serie. Il dato è certificato da Opta. I numeri con il Milan raccontano una storia lunga e significativa. Considerando tutte le competizioni, Allegri è arrivato a 199 panchine in rossonero, con un bilancio di 104 vittorie, 54 pareggi e 41 sconfitte. Un rendimento che lo colloca tra le figure più incisive dell’era moderna del club. Un record che certifica continuità, peso specifico e una traccia profonda lasciata nella storia recente del Milan. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Leggi anche: Allegri: «Se questo Milan è simile alla mia Juve? Rispondo così. Ecco qual è la quota punti per qualificarsi in Champions»

Leggi anche: Milan Verona, Allegri nel post partita: «Sul 3-0 si poteva fare meglio. Sono contento per Nkunku. Quota Scudetto? Vi svelo i punti che servono per vincere il titolo»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cagliari-Milan LIVE; Agnelli da Allegri, a San Siro per Milan-Verona: tifosi Juve scatenati sui social; La crescita esponenziale e costante del Milan di Massimiliano Allegri; Cagliari-Milan, Allegri taglia un doppio traguardo.

Allegri a -1 anche sul Milan: è a 199 panchine in rossonero. E le vittorie sono più della metà - Massimiliano Allegri ha tagliato il traguardo delle 150 panchine con il Milan in Serie A, raggiungendo anche i 1050 punti come allenatore nella massima serie. milannews.it