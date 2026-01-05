Allagamenti a Roma Aniene e non solo sorvegliato speciale | Pronte le unità di crisi
A causa delle intense piogge che interessano Roma e zone limitrofe, sono state attivate le unità di crisi per gestire eventuali emergenze. La sorveglianza si concentra in particolare sul fiume Aniene e altre aree a rischio allagamenti. Le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e intervenire prontamente in caso di necessità.
Sono pronte le unità di crisi per fronteggiare il maltempo che si sta abbattendo su Roma e provincia da giorni. Centinaia di interventi con vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale e le forze dell'ordine pronte e in allerta massima già da domenica pomeriggio. A spiegare la situazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
