Allagamenti a Roma Aniene e non solo sorvegliato speciale | Pronte le unità di crisi

A causa delle intense piogge che interessano Roma e zone limitrofe, sono state attivate le unità di crisi per gestire eventuali emergenze. La sorveglianza si concentra in particolare sul fiume Aniene e altre aree a rischio allagamenti. Le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e intervenire prontamente in caso di necessità.

Sono pronte le unità di crisi per fronteggiare il maltempo che si sta abbattendo su Roma e provincia da giorni. Centinaia di interventi con vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale e le forze dell'ordine pronte e in allerta massima già da domenica pomeriggio. A spiegare la situazione. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Roma «Capitale» degli allagamenti, Legambiente: «93 casi estremi in 10 anni, il doppio di Milano» - Roma maglia nera in Italia per gli allagamenti legati alle piogge abbondanti e improvvise dovute ai cambiamenti climatici. roma.corriere.it

