Allagamenti a Roma Aniene e non solo sorvegliato speciale | Pronte le unità di crisi

A causa delle intense piogge che interessano Roma e zone limitrofe, sono state attivate le unità di crisi per gestire eventuali emergenze. La sorveglianza si concentra in particolare sul fiume Aniene e altre aree a rischio allagamenti. Le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e intervenire prontamente in caso di necessità.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.