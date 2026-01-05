Alla scoperta della Padova carrarese | tra la Casa della Rampa e il Traghetto

Da padovaoggi.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 10 gennaio 2026, si terrà una visita guidata a Padova, dedicata alla scoperta della zona carrarese. L'evento, organizzato da Padovanità in collaborazione con l'Associazione Culturale Enetiké, offrirà l'opportunità di esplorare i luoghi storici tra la Casa della Rampa e il Traghetto, approfondendo la storia dei Signori di Padova nel tardo Medioevo. Un'occasione per conoscere meglio le radici storiche della città in un contesto rispettoso e inform

Sabato 10 Gennaio 2026 Padovanità, in collaborazione con l'Associazione Culturale Enetiké, una visita guidata per rivivere gli antichi fasti dei Carraresi, Signori di Padova nel tardo Medioevo. Partiremo dalla Casa della Rampa, posta all'incrocio di via Accademia con via Arco Vallaresso, che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

alla scoperta della padova carrarese tra la casa della rampa e il traghetto

© Padovaoggi.it - Alla scoperta della Padova carrarese: tra la Casa della Rampa e il Traghetto

Leggi anche: Christmas Connections 2025: Casa della Rampa apre le porte alla città

Leggi anche: "Alla scoperta della cittadella francescana tra fede, cultura e carità"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

scoperta padova carrarese casaAlla scoperta della Padova carrarese: tra la Casa della Rampa e il Traghetto - Sabato 10 Gennaio 2026 Padovanità, in collaborazione con l'Associazione Culturale Enetiké, una visita guidata per rivivere gli antichi fasti dei Carraresi, Signori di Padova nel tardo Medioevo. padovaoggi.it

Carrarese - Calcio Padova 0-0: un punto che vale doppio per i biancoscudati (nonostante il cartellino rosso). Le pagelle - A certificarlo è il pareggio di personalità conquistato nella tana della Carrarese. ilgazzettino.it

Carrarese-Padova 0-0, i biancoscudati in 10 strappano il primo punto in serie B della stagione - Un buon Padova strappa il primo punto della sua stagione a Carrara contro una Carrarese decisamente in serata no. corrieredelveneto.corriere.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.