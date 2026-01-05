Alienato l’immobile della coop Una palestra al posto del super
È stato venduto l’immobile storico di Cazzano, precedentemente sede di un supermercato gestito dalla Cooperativa dei Lavoratori della Brianza. La struttura, situata nella frazione di Besana, cambierà destinazione e sarà trasformata in una palestra, segnando un nuovo sviluppo per questo spazio commerciale di lunga tradizione nel territorio.
Cambia volto uno degli spazi commerciali storici di Cazzano. L’immobile della frazione di Besana, riconducibile alla ex Cooperativa dei Lavoratori della Brianza e per decenni sede di un supermercato, è stato venduto e si prepara a una nuova destinazione: diventerà una palestra. Una trasformazione che si inserisce in un contesto territoriale particolarmente ricco nella proposta per il fitness. L’aggiudicazione è avvenuta venerdì, nello studio milanese del notaio Pericle Pacelli, al termine di un’ asta particolarmente combattuta. Il prezzo finale ha superato la base d’asta fissata a 600mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
