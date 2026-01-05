Alienato l’immobile della coop Una palestra al posto del super

È stato venduto l’immobile storico di Cazzano, precedentemente sede di un supermercato gestito dalla Cooperativa dei Lavoratori della Brianza. La struttura, situata nella frazione di Besana, cambierà destinazione e sarà trasformata in una palestra, segnando un nuovo sviluppo per questo spazio commerciale di lunga tradizione nel territorio.

