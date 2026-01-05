Algeria-RD Congo Coppa d’Africa 06-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici
L’ultima giornata degli ottavi di finale della Coppa d’Africa vedrà affrontarsi Algeria e RD Congo il 6 gennaio 2026 alle ore 17:00. In questa occasione, analisi delle formazioni, quote e pronostici offrono spunti utili per comprendere meglio la sfida tra le due squadre. Un appuntamento importante per gli appassionati di calcio africano, con la possibilità di seguire un incontro che potrebbe influenzare gli sviluppi della competizione.
Ultima giornata degli ottavi di finale di coppa d’Africa e per il primo incontro scende in campo l’Algeria di Petkovic che affronta la RD Congo. Due squadre che hanno ben figurato nel girone e che arrivano alla sfida imbattute: i fennec hanno chiuso il girone a punteggio pieno concedendo appena un gol e trascinati da un monumentale Mahrez. I leopardi sono tornati in grande stile a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Coppa d'Africa, dalla sorpresa Tanzania al Gabon sospeso dal governo: il punto verso gli ottavi; L’Algeria di Petkovic batte anche la Guinea Equatoriale; Dove vedere Algeria-Repubblica Democratica del Congo in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Coppa d’Africa, dal miracolo Sudan alle certezze Algeria e Nigeria: il programma degli ottavi e dove vederle in chiaro.
Dove vedere Algeria-Repubblica Democratica del Congo in tv e streaming: canale, orario, formazioni - L'Algeria affronta la Repubblica Democratica del Congo nel corso degli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2025: dove vedere il match in diretta tv e streaming. goal.com
Guida completa alla Coppa d'Africa 2025: dove vederla in tv, calendario e risultati - Mentre i club di Serie A (e delle altre leghe del mondo) hanno salutato i diversi protagonisti del continente africano ... msn.com
Coppa d'Africa, ecco il tabellone degli ottavi di finale: si parte con Senegal-Sudan - Si è chiusa la fase a gironi in Coppa d'Africa ed è stato definitivo il tabellone degli ottavi di finale. tuttomercatoweb.com
#Algeria Algeria e RD Congo si affrontano negli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2025. Di seguito le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro. x.com
Il ritorno di @m.dorval93 a Bari potrebbe allungarsi. Martedì la sua Algeria giocherà gli ottavi di coppa d’Africa contro la Repubblica Democratica del Congo In caso di passaggio del turno, probabile visto il livello diverso delle nazionali, Dorval sarà sicura - facebook.com facebook
