Algeria-RD Congo Coppa d’Africa 06-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

L’ultima giornata degli ottavi di finale della Coppa d’Africa vedrà affrontarsi Algeria e RD Congo il 6 gennaio 2026 alle ore 17:00. In questa occasione, analisi delle formazioni, quote e pronostici offrono spunti utili per comprendere meglio la sfida tra le due squadre. Un appuntamento importante per gli appassionati di calcio africano, con la possibilità di seguire un incontro che potrebbe influenzare gli sviluppi della competizione.

Ultima giornata degli ottavi di finale di coppa d’Africa e per il primo incontro scende in campo l’Algeria di Petkovic che affronta la RD Congo. Due squadre che hanno ben figurato nel girone e che arrivano alla sfida imbattute: i fennec hanno chiuso il girone a punteggio pieno concedendo appena un gol e trascinati da un monumentale Mahrez. I leopardi sono tornati in grande stile a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

