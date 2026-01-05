Alfonso Signorini parla l’avvocato | Sui social non possono esserci processi mediatici
L’avvocato di Alfonso Signorini intervenuto sulla vicenda del presunto sistema all’interno del Grande Fratello sottolinea l’importanza di mantenere la correttezza nei confronti dei social. Secondo quanto affermato, sui social non devono svilupparsi processi mediatici che possano influenzare l’immagine pubblica e la percezione delle persone coinvolte. La discussione, alimentata anche da Fabrizio Corona nel format Falsissimo, prosegue nel tentativo di chiarire i punti critici della vicenda.
La vicenda che coinvolge Alfonso Signorini e il presunto “sistema” all’interno del Grande Fratello, raccontato da Fabrizio Corona nel format Falsissimo, continua a far discutere. A intervenire con forza è l’avvocato Daniela Missaglia, insieme al collega Domenico Aiello, legale del conduttore, che denuncia il rischio di una vera e propria gogna mediatica online. Social come tribunali: il commento dell’avvocato Missaglia. “La situazione è estremamente grave. Non può essere consentito che sulle piattaforme social si costituiscano dei tribunali dell’Inquisizione, dove qualcuno si cala nelle vesti di giudice ed emette sentenze prima ancora che si svolga il giudizio nelle aule”, spiega Missaglia in un’intervista al Giornale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
