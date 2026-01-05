Alfonso Signorini pala l’avvocato | Sui social non possono esserci processi mediatici

Alfonso Signorini, nel suo ruolo di conduttore e opinionista, ha recentemente sottolineato l'importanza di mantenere un dibattito rispettoso e basato sui fatti, soprattutto sui social media. La sua posizione si inserisce nel dibattito più ampio sulla responsabilità delle piattaforme digitali e sul modo in cui vengono trattate le questioni pubbliche, come quella relativa al presunto sistema nel Grande Fratello, sollevato da Fabrizio Corona nel programma Falsissimo.

La vicenda che coinvolge Alfonso Signorini e il presunto "sistema" all'interno del Grande Fratello, raccontato da Fabrizio Corona nel format Falsissimo, continua a far discutere. A intervenire con forza è l'avvocato Daniela Missaglia, insieme al collega Domenico Aiello, legale del conduttore, che denuncia il rischio di una vera e propria gogna mediatica online. Social come tribunali: il commento dell'avvocato Missaglia. "La situazione è estremamente grave. Non può essere consentito che sulle piattaforme social si costituiscano dei tribunali dell'Inquisizione, dove qualcuno si cala nelle vesti di giudice ed emette sentenze prima ancora che si svolga il giudizio nelle aule", spiega Missaglia in un'intervista al Giornale.

