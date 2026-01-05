Alfa vince Lauro stravince

Alfa vince, Lauro stravince. La classifica dei brani più ascoltati in radio nel corso di un anno riflette spesso le tendenze e i cambiamenti nel panorama musicale italiano. È un indicatore di ciò che ascoltano e preferiscono gli ascoltatori, offrendo uno sguardo sulla musica più apprezzata e sulla direzione del pop nazionale. Un resoconto che, pur nella semplicità, racconta molto di un anno musicale.

La classifica dei brani più ascoltati in radio nel corso di un anno è anche una sorta di stato generale del pop. Il pezzo più trasmesso è (giustamente) A me mi piace di Alfa, artista italiano, indipendente, capace di crearsi una «cifra» personale e di cementare il rapporto con i fan in un'epoca di volatilità assoluta degli ascolti. Batte anche Abracadabra di Lady Gaga, mica un personaggio qualunque. Chapeau. È italiano anche l'artista complessivamente più ascoltato sia in radio che in tv, Achille Lauro (nella foto) con un poker di singoli che ha decisamente allargato il ventaglio del suo pubblico (Incoscienti giovani e Amor più di tutti).

