Alessandro Bono | la biografia

Alessandro Bono, nato a Milano il 21 luglio 1964, è stato un cantautore italiano. Figlio di Luisa Bono e Riccardo Pizzamiglio, tecnico del suono noto per aver collaborato con artisti come Antonello Venditti, Bono ha intrapreso una carriera nel panorama musicale italiano, distinguendosi per il suo stile e le sue composizioni. La sua biografia riflette un legame stretto con il mondo della musica e l’ambiente artistico milanese.

MILANO – Alessandro Bono, nato a Milano il 21 luglio 1964, era il figlio di Luisa Bono e di Riccardo Pizzamiglio, tecnico del suono, collaboratore, tra gli altri, di Antonello Venditti. Il debutto discografico nel 1985 con “Walkie Talkie” e Vittorio Salvetti, patron del Festivalbar, lo volle alla sua manifestazione. Ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo: nel 1987 con “Nel mio profondo fondo”, nel 1992 portando “Con un amico vicino” cantata in duetto con Andrea Mingardi e nel 1994 con “Oppure no”, in quella che è stata purtroppo la sua ultima esibizione cantando sul palco sanremese quando la malattia che lo aveva colpito era giunta ormai allo stadio terminale e che di lì a soli tre mesi lo portò via. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Alessandro Bono: la biografia Leggi anche: Alessandro Bono rinasce: il video restaurato apre Oltre l’Anima Leggi anche: “Un amico come me”, l’album di inediti e provini originali di Alessandro Bono Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Alessandro Del Bono, il marito di Afef rapinato a Milano/ Sottratto prezioso orologio - Paura per Alessandro Del Bono, vittima di rapina a Milano a bordo della sua Ferrari: all'imprenditore e marito di Afef Jnifen è stato sottratto un prezioso orologio Alessandro Del Bono rapinato a ... ilsussidiario.net Alessandro Bono, esce un libro biografico - “Alessandro Bono – Il rocker gentile” è un volume che racconta in modo dettagliatissimo la vicenda umana ed artistica di Alessandro Bono: rocker scomparso troppo presto, a soli trent'anni, dopo aver ... rockol.it "L'orologio o ti ammazzo", poi l'assalto alla Ferrari. Così è stato rapinato il marito di Afef - La rapina in pieno centro a Milano: sottratto al manager Alessandro Del Bono, marito di Afef, un Patek Philippe da 40mila euro Terribile esperienza per Alessandro Del Bono, amministratore delegato di ... ilgiornale.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.