Album e canzoni più venduti in Italia nel 2025 | trionfo Olly Giorgia tra le pochissime donne I dati

Nel 2025, l'industria musicale italiana ha visto alcune novità e conferme tra gli album e le canzoni più venduti. Secondo i dati della FIMI, il panorama musicale si è caratterizzato dalla forte affermazione di artisti come Olly e dalla presenza di poche artiste donne come Giorgia. Questi dati offrono uno sguardo sulla scena musicale italiana dello scorso anno, evidenziando tendenze e successi.

Il 2026 è iniziato da poco ed è tempo di bilanci per la musica: com'è andato il 2025 in Italia? A rivelarlo è la FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana la quale - tre le altre cose - gestisce classifiche e certificazioni di vendita. Spicca un dato: le donne sono quasi totalmente assente.

