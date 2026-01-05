Albonico Il Veneziano con la V nera nel cuore è un racconto che trasmette l’autenticità e il fascino di Venezia. Per Dan Peterson, conosciuto come Cip, il suo modo di parlare rivela un legame profondo con le tradizioni veneziane, lasciando trasparire un senso di appartenenza alle calli e ai canali della città. Un’immagine di identità e radici che si riflette nella sua voce e nel suo modo di essere.

Per Dan Peterson è Cip. Sentendolo parlare – per l’accento, non certo per i contenuti – uno avrebbe pensato che non si fosse mai allontanato dalle calli veneziane. Renato Albonico era nato a Venezia il 21 giugno 1947 e ci ha lasciato il 26 agosto 2023. Faccia simpatica, parlantina sciolta: e a dispetto dei natali veneziani, Renato detto Cip era un bolognese d’adozione. Perché la Virtus, con la quale vince la Coppa Italia nel 1974, gli era rimasta nel cuore. E perché poi lui, con il diploma Isef in tasca, insegna educazione fisica a migliaia di giovani, all’ombra delle Due Torri. E’ bella da raccontare la storia di Cip, perché per certi versi, i suoi esordi, sono simili a quelli della Virtus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

