Il Gabinetto Vieusseux di Firenze ospita il 10 gennaio alle 10 la rassegna

Firenze, 5 gennaio 2026 – Letture animate e laboratori creativi. La sala Ferri del Gabinetto Vieusseux ospita – il 10 gennaio (alle 10.30) e il 14 febbraio (alle 12) – una rassegna dedicata ai bambini, dai 4 anni, dal titolo 'La prima volta al Gabinetto'. Si tratta di letture animate e laboratori creativi ispirati alle favole di Maria Bianca de Larderel Viviani della Robbia (1884-1971), il cui fondo è conservato presso l' Archivio Bonsanti. Nobildonna fiorentina molto attiva nell’ambito culturale cittadino di inizio Novecento, con lo pseudonimo Bianca Maria pubblica per Bemporad, tra il 1919 e il 1923, racconti e fiabe dedicate ai fiori: Fiori primaverili, Fiori estivi, Fiori d’autunno e d’inverno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Vieusseux “La prima volta al gabinetto”, la rassegna dedicata ai bambini

Leggi anche: La prima volta al ‘Gabinetto’: il Viesseux apre ai bambini con dei laboratori dedicati

Leggi anche: Al Candiani parte la rassegna teatrale dedicata ai bambini con lo spettacolo "Tutto cambia!"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La collezione di arte contemporanea che non ti aspetti a Firenze la conserva un Gabinetto letterario - Nato nel 1820, il Gabinetto fondato da Gian Pietro Vieusseux ha contribuito alla nascita della letteratura nazionale italiana e ancora oggi è un attivissimo centro culturale e letterario. artribune.com

Gabinetto Vieusseux: il nuovo programma tra radici e futuro - Incontri, mostre, inaugurazioni, rassegne e anniversari letterari sono il cuore del percorso culturale tracciato per il 2025 e il 2026 dal presidente Riccardo Nencini e il direttore Michele Rossi. lanazione.it

Al Gabinetto Vieusseux di Firenze i 'Tour Letterari' - Un viaggio sentimentale tra memorie e carte d'archivio per scoprire aneddoti, storie e curiosità ma anche umanità degli scrittori più famosi. adnkronos.com

Una Biblioteca di Fiori: il 10 gennaio e il 14 febbraio continua la rassegna del Gabinetto G.P. Vieusseux dedicata ai bambini, con lettura animata e laboratorio creativo “Una biblioteca di fiori” per scoprire le opere di un’autrice poco conosciuta, Maria Bianc - facebook.com facebook